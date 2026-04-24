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Top 5 IA du 23/04/2026

information fournie par Libertify 24/04/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Biomérieux, L'Oréal, Microsoft, STMicroelectronics, Sartorius Stedim Biotech. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

BIOMERIEUX
73,250 EUR Euronext Paris -17,46%
L'OREAL
375,850 EUR Euronext Paris +8,97%
MICROSOFT
415,7500 USD NASDAQ -3,97%
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
157,9000 EUR Euronext Paris -14,18%
STMICROELECTRONICS
42,820 EUR MIL +14,10%

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