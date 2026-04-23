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Top 5 IA du 22/04/2026

information fournie par Libertify 23/04/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Boeing, Bureau Veritas, Danone, FDJ United, Wendel. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

BOEING CO
231,280 USD NYSE +5,48%
BUREAU VERITAS
25,420 EUR Euronext Paris -10,59%
DANONE
68,080 EUR Euronext Paris +2,50%
FDJ UNITED
24,310 EUR Euronext Paris -7,95%
WENDEL
84,500 EUR Euronext Paris -3,81%

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