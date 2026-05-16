Étoile planétaire des années 70 avec "Grease" avant de revenir briller dans "Pulp Fiction", l'acteur John Travolta a encore ravivé sa légende vendredi en recevant une Palme d'or d'honneur surprise à Cannes, où il est venu présenter son premier film comme réalisateur.
Cannes: une Palme d'or d'honneur surprise remise à John Travolta
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