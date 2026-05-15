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Verdict attendu pour la star Saad Lamjarred, jugé pour viol
information fournie par AFP 15/05/2026 à 12:19

Le chanteur marocain Saad Lamjarred arrive à la Cour d'assises du Var, le 11 mai 2026 à Draguignan,accusé d'avoir violé une serveuse en 2018 près de Saint-Tropez ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le chanteur marocain Saad Lamjarred arrive à la Cour d'assises du Var, le 11 mai 2026 à Draguignan,accusé d'avoir violé une serveuse en 2018 près de Saint-Tropez ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le verdict est attendu vendredi dans le procès du chanteur marocain Saad Lamjarred, jugé à huis clos devant la cour d'assises du Var à Draguignan pour le viol, qu'il conteste, d'une barmaid en 2018.

Ouverts lundi, les débats se sont achevés mercredi soir. Le procès doit reprendre vendredi à 9H00 avec les interventions des avocats de la partie civile, de l'avocat général et des avocats de la défense. Le jury pourrait se retirer pour délibérer en début d'après-midi.

Déjà impliqué dans plusieurs affaires de viols ou agressions sexuelles, M. Lamjarred, 41 ans, très populaire au Maroc et dans le monde arabe, comparaît libre.

Il est arrivé au bras de son épouse, et a été assisté d'une interprète pendant le procès afin de pouvoir mieux s'exprimer, même s'il parle couramment français.

Il est accusé de viol par une jeune femme qu'il a croisée dans une discothèque à Saint-Tropez en août 2018 et qu'il a conduite dans sa chambre. Elle dit avoir seulement accepté de venir boire un verre à son hôtel, tandis que lui a répété aux enquêteurs que le rapport était consenti.

Même si le parquet n'était pas opposé à un non-lieu, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en 2021 le renvoi devant les assises, rappelant en particulier que le fait de pénétrer dans la chambre d'un homme ne valait pas automatiquement consentement.

Le chanteur a déjà été mis en cause dans des affaires similaires en 2015 au Maroc et en 2010 aux Etats-Unis, où une procédure pour viol et agression sexuelle a été classée après un arrangement financier avec la victime.

En France, il a été condamné en 2023 à six ans de prison par la cour d'assises de Paris pour le viol, qu'il a toujours contesté, d'une jeune femme rencontrée en 2016 dans une boîte de nuit parisienne.

Dans cette affaire, le procès en appel était prévu en juin 2025 à Créteil mais il a été renvoyé parce que des proches de la jeune femme ont tenté de monnayer son silence. A l'issue d'un procès fin mars, cinq personnes ont été condamnées mais la jeune femme a été relaxée.

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