À deux jours de l'annonce de la Palme d'or, Louise Dupont et Sonia Patricelli reviennent sur les dernières 24 heures du Festival de Cannes. Avec l'acteur Rami Malek en tête d’affiche, "The Man I Love" signe le grand retour d’Ira Sachs à Cannes : un drame intense et émouvant sur l’amour, la création et la crise du sida dans le New York des années 1980.
Cannes 2026 : Rami Malek, Swann Arlaud et Andie MacDowell brillent sur le tapis rouge
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro