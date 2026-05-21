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Cannes 2026 : Rami Malek, Swann Arlaud et Andie MacDowell brillent sur le tapis rouge

information fournie par France 24 21/05/2026 à 13:33

À deux jours de l'annonce de la Palme d'or, Louise Dupont et Sonia Patricelli reviennent sur les dernières 24 heures du Festival de Cannes. Avec l'acteur Rami Malek en tête d’affiche, "The Man I Love" signe le grand retour d’Ira Sachs à Cannes : un drame intense et émouvant sur l’amour, la création et la crise du sida dans le New York des années 1980.

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