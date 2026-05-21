Des milliers de Boliviens envahissent les rues de La Paz pour réclamer la démission du président Rodrigo Paz, sur fond de profonde crise économique, prolongeant la vague de manifestations de ces dernières semaines. Le gouvernement bolivien, sous le feu des critiques, accuse les manifestations d'être une tentative de "coup d'État" orchestrée par l'ancien président Evo Morales. IMAGES
Bolivie : manifestants dans les rues de la capitale pour réclamer la démission du président
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