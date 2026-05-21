En Guadeloupe, la circulation des armes à feu est au cœur des préoccupations des autorités : on compte statistiquement une arme pour dix habitants. Depuis le début de l’année 2026, dans l'archipel, douze personnes ont déjà perdu la vie, tuées par balle. Les forces de l'ordre multiplient les opérations nocturnes et les contrôles maritimes pour intercepter les flux de contrebande. Nos confrères de France 2 ont pu suivre la brigade anticriminalité et la gendarmerie maritime dans leur quotidien. Enquête sur un trafic complexe et ses conséquences sur les familles des victimes.
Contrebande, trafic d'armes... En Guadeloupe, la difficile lutte contre les armes à feu
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