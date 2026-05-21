L'acteur américain Kevin Spacey foule le tapis rouge du 79e Festival de Cannes pour la projection du film "La Bataille de Gaulle : L'age de fer", alors que la star hollywoodienne a quasiment disparu des écrans depuis des accusations d'agressions sexuelles contre lui émergées au début du mouvement #MeToo. IMAGES
Festival de Cannes: l'acteur américain Kevin Spacey sur le tapis rouge
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