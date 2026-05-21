Emmenée par les acteurs français Simon Abkarian, Benoît Magimel et Mathieu Kassovitz, l’équipe de "La bataille de Gaulle: L'âge de fer" monte les marches du 79e festival de Cannes où le film est présenté hors compétition. IMAGES
Cannes : l'équipe du film "La bataille de Gaulle: L'âge de fer" sur le tapis rouge
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