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"Pékin n'a aucun droit" sur Taïwan, dit la présidence après la mise en garde de Trump

information fournie par AFP Video 16/05/2026 à 16:31

Le gouvernement de Taïwan réaffirme que l'île est une nation "indépendante", en réponse à la mise en garde du président américain Donald Trump à l'issue de sa visite à Pékin. "Pékin n'a aucun droit de revendiquer sa juridiction sur Taïwan", souligne la porte-parole du Bureau présidentiel de Taïwan.

Donald Trump
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