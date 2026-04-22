Action en justice de l'association Antoine Alléno pour vente détournée de protoxyde d'azote

Des bonbonnes usagées de protoxyde d'azote, utilisé comme gaz hilarant, jetées dans la nature à Melun, le 22 août 2025 en Seine-et-Marne ( AFP / Thibaud MORITZ )

L'association Antoine Alléno a annoncé à l'AFP mercredi l'introduction d'une action en justice contre les entreprises qu'elle accuse de se cacher derrière les bonbonnes de protoxyde d'azote colorées et selon elle à l'"usage détourné" de la marque Cream Deluxe.

"Cette action de groupe va nous permettre d'attaquer les producteurs de protoxyde d'azote qui utilisent des biais de communication trompeurs auprès de nos jeunes", a déclaré à l'AFP le chef étoilé Yannick Alléno, président de l'association portant le nom de son fils, mortellement percuté par un chauffard en 2022.

"Strawberry Kiwi Ice" ou "Lady Killer": sur le site de Cream Deluxe, une entreprise peut se procurer de grandes quantités de ces bonbonnes de gaz aromatisés, aux visuels colorés rappelant l'univers de la fête et des vacances. Ces bonbonnes de 666 grammes ou de 2 kilogrammes sont destinées à "la création de boissons et cocktails", est-il écrit.

Or, le chef étoilé assure n'en avoir "jamais vu" en cuisine.

Selon l'association Antoine Alléno, les bonbonnes sont fabriquées par l'entreprise chinoise Zhuzhou Xingye Chemical, et la marque est gérée par IVM Firma Handlowa, une entreprise polonaise qui assure aussi la distribution, grâce à son propre site internet ou des sites de vente en ligne comme Ebay.

Sollicitée par l'AFP, IVM Firma Handlowa a réfuté être "le +distributeur+ de Cream Deluxe". "Nous avons cessé toute vente en France et fermé notre boutique en ligne Cream Deluxe, précisément en raison de signes évidents de mésusage non culinaire. Nous n'avons plus aucune activité commerciale liée à cette gamme de produits en France depuis un certain temps déjà", a-t-elle répondu.

Zhuzhou Xingye Chemical n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Dans son assignation pour pratiques commerciales déloyales, l'association demande au tribunal judiciaire de Paris de condamner les entreprises à cesser leurs activités en France, sous peine d'une astreinte financière, et à verser 25.000 euros à l'association pour ses frais de justice.

Si la vente de contenants de protoxyde d'azote de plus de 8,6 grammes est interdite aux particuliers depuis 2021, Cream Deluxe encourage les entreprises à se fournir sur son site, évoquant un secteur "en expansion permanente", qui "offre de multiples opportunités pour qui décide de devenir grossiste".

Un "cynisme certain", a dénoncé auprès de l'AFP Benoît Javaux, avocat associé du cabinet Squadra, qui espère une "sanction par les pouvoirs publics et par le tribunal".

Ce genre de procédure peut durer "quasiment deux ans", selon l'avocat, bien conscient du risque sur "l'effet utile" d'une action judiciaire visant un réseau aussi "opaque".

Le protoxyde d'azote "a des effets importants sur la santé publique: des jeunes perdent la mobilité, il y a des brûlures, des accidents", a déclaré M. Alléno qui a en outre appelé le gouvernement à publier le décret établissant la liste des substances psychoactives constitutives du délit d'homicide routier, dont le protoxyde d'azote.

Plus de 450 accidents routiers graves liés au protoxyde d'azote ont été recensés en 2025 par l'association 40 millions d'automobilistes, soit quarante fois plus qu'il y a six ans.

Le "gaz hilarant" est aussi au coeur du projet de loi "Ripost", présenté au Sénat en mai. Il prévoit notamment de faire de son inhalation un délit passible d'une peine allant jusqu'à un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende, et de punir jusqu'à trois ans de prison et 9.000 euros d'amende la conduite sous son emprise.