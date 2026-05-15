Faire ou ne pas faire d'enfants ? Telle est la question

information fournie par France 24 • 15/05/2026 à 17:34

La France a enregistré en 2025 son plus bas taux de fécondité depuis la Seconde Guerre mondiale avec 1,56 enfant par femme en âge d’en avoir. Le nombre de décès dépasse désormais celui des naissances. En janvier 2024, le président français Emmanuel Macron appelait la population française à faire davantage d'enfants, rappelant que l'infertilité progresse et que la France serait aux côtés d'hommes et femmes qui peinent à se reproduire pour les aider. À cette occasion, le chef de l'État a employé les termes "réarmement démographique", une tournure de phrase révélatrice des enjeux que recouvre la taille d'une population pour un pays.