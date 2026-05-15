En Guadeloupe, le bois peine à trouver sa place dans l'économie locale. Longtemps oubliée, l'exploitation du Pin Caraïbes fait son retour dans l'archipel.
Quelque 70 000 mètres cubes de bois importés chaque année en Guadeloupe
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