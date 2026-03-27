Donald Trump a estimé jeudi que prendre le contrôle du pétrole iranien était une "option" à sa disposition. Il a également assuré que l'Iran était plus désireux de négocier que lui pour mettre fin à la guerre.
Trump affirme que la prise de contrôle du pétrole iranien est "une option"
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