En Ukraine, des vétérans amputés s'entraînent à faire de l'escalade dans des salles de sports modernes de Kiev. D'après le Service national de la Santé, environ 95.000 amputations ont été réalisées pendant les trois premières années de la guerre.
En Ukraine, des vétérans amputés trouvent appui dans l'escalade
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