Emmanuel Macron a salué, lors d'un hommage national aux Invalides, la mémoire de l'ex-Premier ministre socialiste Lionel Jospin, qui a "modernisé la vie économique, sociale et démocratique de la Nation de manière inédite", faisant "entrer la France dans ce siècle qui s'ouvrait".
Macron rend hommage à Jospin, qui a modernisé "de manière inédite" la France
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