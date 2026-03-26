La Défense civile de la bande de Gaza a indiqué mercredi qu'une personne avait été tuée et plusieurs blessées dans une frappe israélienne près d'un camp abritant des déplacés dans le territoire palestinien, où un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis le 10 octobre.
Une frappe touche Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro