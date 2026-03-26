Des secouristes recherchaient des victimes jeudi sur le site d'une frappe israélienne sur le village de Kfar Rumman, dans le sud du Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que son pays était en train d'élargir la "zone tampon" au Liban pour "éloigner la menace des missiles" du Hezbollah.
Des secouristes déployés sur le site d'une frappe israélienne dans le sud du Liban
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