Au programme ce matin : Accor , Air France KLM , Chevron, Engie , SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 02/03/2026
Valeurs associées
|44,880 EUR
|Euronext Paris
|-8,89%
|11,140 EUR
|Euronext Paris
|-9,43%
|189,540 USD
|NYSE
|+1,49%
|28,600 EUR
|Euronext Paris
|-1,14%
|6,7100 EUR
|Euronext Paris
|+6,09%
