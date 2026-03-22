Secouristes et équipes d'intervention d'urgence sont présents sur le site d'une frappe de missile iranien dans la ville israélienne d'Arad. Deux missiles iraniens ont frappé le sud d'Israël le 21 mars, blessant plus d'une centaine de personnes lors de l'attaque la plus destructrice de cette guerre, de par l'ampleur des dégâts causés.
Israël: secours dans la ville d'Arad après une frappe de missile iranien
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