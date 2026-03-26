Les ministres Roland Lescure (Economie), Catherine Vautrin (Armées), David Amiel (Comptes publics) et Alice Rufo (déléguée aux Armées) se sont retrouvés jeudi à Matignon pour une réunion sur l'économie de guerre.
Réunion de ministres à Matignon sur l'économie de guerre
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