Trump affirme qu'Israël "ne va rien faire" avec la Cisjordanie

information fournie par AFP Video 24/10/2025 à 13:13

Donald Trump a soutenu jeudi qu'Israël n'annexerait pas la Cisjordanie, au lendemain du vote au parlement israélien en faveur de l'examen de projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne sur ce territoire palestinien occupé.

Proche orient
Donald Trump
1 commentaire

  • 14:44

    Bien sur que non il ne vont pas le faire d'un coup
    Ils vont le faire par petits bouts , par les cotées ,le milieux les bord extremes comme il le fond depuis plus de 20 ans
    Et ce dans la totale indiférence , du coup on comprend pas pourquoi on se retrouve avec des groupes extremistes qui n'ont plus rien a perdre car on leur a pris l'essentiel : leur terre

