Donald Trump a soutenu jeudi qu'Israël n'annexerait pas la Cisjordanie, au lendemain du vote au parlement israélien en faveur de l'examen de projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne sur ce territoire palestinien occupé.
Trump affirme qu'Israël "ne va rien faire" avec la Cisjordanie
