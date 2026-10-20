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Trump à Macron : "Vous devriez fermer vos frontières"

information fournie par AFP Video 20/10/2026 à 10:37

Donald Trump a encore pointé du doigt lundi l'immigration comme cause des manifestations et des violences qui secouent la France depuis samedi. Le président américain raconte avoir dit il y a déjà des années de cela à Emmanuel Macron : "Vous faites une grande erreur en France. Vous laissez rentrer tout le monde. (...) Bientôt Paris sera une ville musulmane".

Emmanuel Macron
17 octobre
Donald Trump
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2 commentaires

  • 11:25

    Ce brave Donald a encore raison .....

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