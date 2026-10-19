Oui, la mode est parfois politique, quand elle façonne les identités, interroge les rapports de pouvoir. Avec sa griffe Maxhosa Africa, le Sud-Africain Laduma Ngxokolo tient à mettre en lumière le continent. Jacques Logoh, styliste et fondateur du Festival international de la mode au Togo donne la parole, à Paris, aux esprits créatifs africains sur le thème : la mode contre le VIH. Mossi Traoré défile au cimetière du Père-Lachaise, pour évoquer la mort, sans tabou.
Collections prêt-à-porter printemps-été 2027 : une mode affirmée, loin des stéréotypes
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