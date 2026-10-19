Gold by Gold lance une nouvelle augmentation de capital

Nouvelle étape pour la stratégie de réserves d'or physique de Gold by Gold. Quelques mois après une première opération ayant permis l'acquisition de 10,5 kilogrammes d'or, la société lance une augmentation de capital de 1,5 million d'euros afin de poursuivre l'accumulation de métal précieux au sein de son bilan. Pourquoi revenir solliciter le marché ? Quelle est la logique de cette stratégie ? Et en quoi l'action Gold by Gold se distingue-t-elle d'un investissement direct dans l'or ? Réponses avec Patrick Schein, fondateur et PDG de la société.

Cette augmentation du capital se fait avec maintien du DPS, 8 DPS permettant de souscrire à une action nouvelle. Elle est ouverte jusqu'au 6 novembre prochain pour un prix de l'action de 4 euros. Et pour ceux qui le souhaitent une visioconférence aura lieu demain soir à 18h.

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