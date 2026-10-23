Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, arrive à la mairie de Trappes accompagné de la ministre chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé pour une réunion avec le maire de la commune des Yvelines Ali Rabeh, après qu'un homme a tiré en rafales dans la rue depuis sa voiture, tuant une personne et en blessant au moins quatre. IMAGES
Tirs meurtriers dans les Yvelines: Nuñez et Bergé arrivent à Trappes
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