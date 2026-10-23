À Singapour, traquer la jeunesse éternelle n'est plus un fantasme de milliardaire, c'est un business florissant. Des cliniques high-tech, des laboratoires de longévité et des entreprises promettent de repousser les limites de la vieillesse. Suivi métabolique permanent, tests génétiques, supplémentations massives, oxygénothérapie... tout est passé au crible et optimisé. Pour certains, l'objectif est clair : reculer l'âge biologique de vingt ans et rester performant, proactif et compétitif.
Singapour et le défi de la longévité : la quête d'une jeunesse éternelle
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