Torturer une intelligence artificielle ? Elon Musk estime que c'est une très mauvaise idée. Non seulement parce qu'elle pourrait souffrir, mais parce qu'un jour, elle pourrait vouloir se venger. Et ce n'est pas de la science-fiction : le 8 octobre, Anthropic a annoncé qu'elle allait interdire de maltraiter gratuitement son assistant Claude. Au même moment, le programmeur "terrafying" a imaginé une “chambre de torture” pour IA. À quelles fins ?
Torturer ChatGPT, quelle drôle d’idée !
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