À Barekuri, dans le nord-est de l’Inde, 21 gibbons houlocks vivent au-dessus des habitations. Une cohabitation rare pour une espèce dont il ne resterait qu'environ 5 000 individus dans le monde. Depuis son jardin, Mohit Chetia les observe, les protège et sensibilise les visiteurs. Mais leur territoire a été réduit à 1 km² en trente ans. Autour, plantations de thé et sites pétroliers dévastent la forêt. Un équilibre fragile, suspendu aux arbres. Un reportage de nos confrères de France 2.
En Inde, les habitants vivent avec les gibbons au-dessus de leurs maisons pour les protéger
