Conquête de l'espace : un petit pas pour les femmes, un grand pas pour l'égalité

information fournie par France 24 • 13/02/2026 à 17:58

Sophie Adenot vient de s'envoler pour la Station spatiale internationale (ISS). Avec l'Américaine Jessica Meir, elles sont les 65ème et 66ème femmes à quitter la Terre pour son orbite, contre plus de 500 hommes. La conquête spatiale ne s'est déclinée au féminin que petit à petit et il y a encore beaucoup à faire car seulement 11 % des astronautes sont des femmes, selon l'ONU. L'astronaute de réserve Meganne Christian, recrutée par l'ESA en 2022 dans la même promotion que Sophie Adenot, nous raconte la place des femmes dans les programmes spatiaux, la réalité des entraînements et comment l'ingénieure spécialiste des nanomatériaux qu'elle est était a été sélectionnée parmi 22 523 candidatures pour rejoindre ce programme d'élite.