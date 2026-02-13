Rencontre avec Naïka, pour son premier album "Eclesia"

information fournie par France 24 • 13/02/2026 à 16:00

Artiste franco-haïtienne, Naïka a grandi aux quatre coins du monde, des Caraïbes au Pacifique, du Kenya à l’Afrique du Sud, en passant par la France et les États-Unis. Une enfance nomade dont ses chansons sont le miroir : elle qui chante en français, en anglais et en créole. Des rythmes haïtiens où la pop dialogue avec la soul. Dans sa musique, elle raconte une identité en mouvement, faite de strates, de couches et d’influences. Après dix années dans la musique, Naïka ouvre un nouveau chapitre avec son premier album, "Eclesia".