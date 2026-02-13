À Munich, le président français Emmanuel Macron s'apprête à parler à une Europe qui se réarme dans l’urgence mais reste dépendante des États-Unis pour ses avions, ses missiles et même ses logiciels de combat. Dans le même temps, l’industrie européenne de défense reste fragmentée en raison d'intérêts divergents. Pourtant, si le Système de combat aérien du futur (Scaf) est au ralenti, une armée de start-up, d'Helsing à Stark en passant par ALM Méca pourraient surprendre à l'avenir.
Défense : voici les surprises que prépare l'Europe
