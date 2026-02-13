En 20 ans, "l'hydre antisémite n'a cessé de progresser" dans notre société, déclare Emmanuel Macron lors de son hommage à Ilan Halimi.
Macron dénonce "l'hydre antisémite" lors d'un hommage à Ilan Halimi
