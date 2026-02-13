 Aller au contenu principal
Macron dénonce "l'hydre antisémite" lors d'un hommage à Ilan Halimi

information fournie par AFP Video 13/02/2026 à 16:48

En 20 ans, "l'hydre antisémite n'a cessé de progresser" dans notre société, déclare Emmanuel Macron lors de son hommage à Ilan Halimi.

Emmanuel Macron
1 commentaire

  • 17:02

    Qu'il s'attaque durement aux causes et il réglera une parie du problème, Mais il reste un babilleur qui s'occupe pour exister

L'offre BoursoBank