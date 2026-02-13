Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, assiste à l'inauguration à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) de l'allée Ilan Halimi, jeune Français juif torturé à mort en 2006, en compagnie du maire Steeve Briois et d'Arno Klarsfeld, juriste et fils du couple Klarsfeld qui lutta contre l'impunité des anciens nazis.
Hénin-Beaumont: Le Pen assiste à l'inauguration d'une allée Ilan Halimi
