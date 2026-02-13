 Aller au contenu principal
Macron affirme que les Etats-Unis doivent "clarifier" leurs engagements envers des Européens

information fournie par AFP Video 13/02/2026 à 16:51

Emmanuel Macron affirme que la relation avec les Etats-Unis est "au milieu de beaucoup d'incertitudes." "Les Etats-Unis ont à clarifier ce qu'ils sont prêts à faire pour les Européens," ajoute le président français en arrivant à Munich pour assister à la Conférence sur la sécurité.

Emmanuel Macron
