Emmanuel Macron affirme que la relation avec les Etats-Unis est "au milieu de beaucoup d'incertitudes." "Les Etats-Unis ont à clarifier ce qu'ils sont prêts à faire pour les Européens," ajoute le président français en arrivant à Munich pour assister à la Conférence sur la sécurité.
Macron affirme que les Etats-Unis doivent "clarifier" leurs engagements envers des Européens
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro