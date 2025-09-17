 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, Tesla, NU Holdings, Pirelli, Imerys et Nvidia

information fournie par SG Bourse 17/09/2025 à 18:00

🎙 📢 Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !

📆 📊 Cette semaine vous avez rendez-vous avec Omar Diebo de Finneko, Marc Dagher de DT Expert et Jean Louis Cussac de Perceval Finance. Au programme :

On refait la semaine sur le CAC 40, le S&P500, Tesla et NU Holdings

Les Bonus Cappés sur S&P500

Le coup de cœur des traders sur Pirelli, Imerys et Nvidia

Le quiz « Qui a dit ? »

Emission enregistrée le 17 septembre 2025.

#bourse #trading #PUB #risquedeperteducapital #TOPT

Véhicules électriques

Valeurs associées

IMERYS
22,2800 EUR Euronext Paris -0,89%
NVIDIA
169,8150 USD NASDAQ -2,90%
TESLA
419,0200 USD NASDAQ -0,62%

