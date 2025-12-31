"Nous espérons que cela marquera la fin de la guerre", déclare une Gazaouie. Un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis octobre 2025 à Gaza, après deux années d'une guerre meurtrière entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien.
Des Gazaouies espèrent la fin du "cauchemar" en 2026
