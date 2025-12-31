Dans une aile de l'Hôtel de Ville de Paris, la "Halte femmes” propose depuis 2018 un accueil de jour et des places d'hébergement pour celles qui sont seules à la rue. Avec le plan grand froid, la mairie étend ses horaires et ouvre le week-end.
A Paris, une aile de l'Hôtel de Ville accueille des femmes SDF
