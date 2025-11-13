Stéphane Boujnah (Président d'Euronext) : "Notre groupe est plus fort qu'il ne l'a jamais été !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 13/11/2025 à 14:05

Stéphane Boujnah, président du directoire et directeur général d' Euronext , était l'invité de l'émission Ecorama du 13 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'entrée d'Euronext au CAC 40, la stratégie de diversification menée par Stéphane Boujnah, l'évolution du cours de l'action, la croissance et la rentabilité du groupe, mais aussi les perspectives de marché face à la flambée de Nvidia et aux interrogations sur une éventuelle bulle de l'IA.

BoursoBank est partenaire de la Paris Investor Week qui se tiendra à Paris au Palais Brongniart le 14 novembre. La thématique de l'éducation financière y tiendra une large place. A cette ocasion, unettable ronde aura lieu en ouverture avec la participation de Delphine d'Amarzit, CEO d'Euronext Paris : les investisseurs individuelsun pilier durable des entreprises cotées.