Présentés le 31 décembre avant le Nouvel An, les vœux du président de la République sont devenus une tradition. C'est l'occasion pour le chef de l'État de faire le bilan de l'année écoulée et de dresser sa feuille de route pour l'année à venir. Mais d'où vient cette tradition ? Les explications de Cécile Galluccio.
Vœux présidentiels du 31 décembre en France : d'où vient cette tradition ?
