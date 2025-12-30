Déguisés et souvent un verre en main, des milliers de supporters transforment l'Alexandra Palace de Londres en temple des fléchettes surchauffé, le temps d'un championnat du monde aux allures de carnaval.
A Londres, ambiance carnaval au Mondial de fléchettes
