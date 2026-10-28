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Top 5 IA du 27/10/2026

information fournie par Libertify 28/10/2026 à 05:00

Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier
Véhicules électriques

Valeurs associées

AIRBUS
192,740 EUR Euronext Paris -0,34%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
560,2600 USD NASDAQ +5,45%
BOEING CO
168,140 USD NYSE -10,68%
TESLA
407,4600 USD NASDAQ +4,04%
TOTALENERGIES
83,0000 EUR Euronext Paris -1,00%

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