Alors que les Israéliens se rendent aux urnes ce mardi, parmi les électeurs figurent deux millions de citoyens palestiniens d’Israël, dont certains habitent dans des villes mixtes, juives et arabes. L’une d’elles, Lod, a longtemps été perçue comme le symbole de cette coexistence. Pourtant, en 2021, la ville a été le théâtre de violents affrontements, dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui. Reportage de Stéphane Amar et Sandra Lederer.
Élections en Israël : une coexistence fragile entre les habitants de la ville judéo-arabe de Lod
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