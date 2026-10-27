"On n'avait pas du tout anticipé" les violences du 17 octobre, reconnaît le président de la République Emmanuel Macron, lors d'un déplacement à Marseille (Bouches-du-Rhône).
"On n'avait pas du tout anticipé" le 17 octobre, reconnaît Macron
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