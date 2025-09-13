Au programme ce matin : Euronext , GTT , Safran , Tesla , Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 12/09/2025
Valeurs associées
|138,400 EUR
|Euronext Paris
|+0,58%
|159,100 EUR
|Euronext Paris
|+3,58%
|285,600 EUR
|Euronext Paris
|+0,14%
|395,9400 USD
|NASDAQ
|+7,36%
|15,790 EUR
|Euronext Paris
|+3,30%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro