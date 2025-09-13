 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Top 5 IA du 12/09/2025

information fournie par Libertify 13/09/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Euronext , GTT , Safran , Tesla , Vallourec . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Pétrole et parapétrolier
Véhicules électriques

Valeurs associées

EURONEXT
138,400 EUR Euronext Paris +0,58%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
159,100 EUR Euronext Paris +3,58%
SAFRAN
285,600 EUR Euronext Paris +0,14%
TESLA
395,9400 USD NASDAQ +7,36%
VALLOUREC
15,790 EUR Euronext Paris +3,30%

L'offre BoursoBank