Plus de 100 prisonniers politiques ont été libérés dimanche au Venezuela, où un processus de libération des détenus avance au compte-gouttes sous la pression de Washington.
Plus de 100 prisonniers politiques libérés au Venezuela
