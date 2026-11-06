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Top 5 IA du 05/11/2026

information fournie par Libertify 06/11/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Air Liquide, Euronext, Solvay, Teleperformance, Tesla. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
189,720 EUR Euronext Paris +1,26%
EURONEXT
174,300 EUR Euronext Paris +2,23%
SOLVAY
24,540 EUR Euronext Bruxelles 0,00%
TELEPERFORMANCE
80,800 EUR Euronext Paris -1,73%
TESLA
343,6900 USD NASDAQ -10,77%

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