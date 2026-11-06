Au programme ce matin : Air Liquide, Euronext, Solvay, Teleperformance, Tesla. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 05/11/2026
Valeurs associées
|189,720 EUR
|Euronext Paris
|+1,26%
|174,300 EUR
|Euronext Paris
|+2,23%
|24,540 EUR
|Euronext Bruxelles
|0,00%
|80,800 EUR
|Euronext Paris
|-1,73%
|343,6900 USD
|NASDAQ
|-10,77%
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