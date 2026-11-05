Des tensions ont éclaté jeudi entre des manifestants et des policiers, qui procèdaient à une interpellation devant une boutique à l'angle des rues de Rivoli et Saint-Paul, dans le centre de Paris. Un journaliste du média d'extrême droite Frontières se fait également huer. "Jordan, Frontières, casse-toi!", crient-ils.
Journée de mobilisation: tensions avec la police rue de Rivoli à Paris
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