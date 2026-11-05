A Lyon, la manifestation s'est élancée lors de la journée de mobilisation interprofessionnelle pour les salaires et le pouvoir d'achat, rejointe par les lycéens et étudiants, qui réclament au gouvernement des réponses concrètes.
Journée de mobilisation pour les salaires: départ du cortège à Lyon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro