La frégate Bretagne de la marine française sillonnait la mer du Nord fin septembre avec un sonar CAPTAS 4 capable de détecter des sous-marins, lors d'un exercice de l'Otan, à l'heure où les tensions entre l'Europe et la Russie s'intensifient.
Tensions Europe-Russie: une frégate française pour détecter la menace sous-marine
